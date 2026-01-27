Caso Visodent il tribunale sospende i prestiti di pazienti che non hanno mai ricevuto le cure
In un caso recente, il tribunale ha sospeso i prestiti concessi a pazienti che, pur pagando, non hanno mai ricevuto le cure odontoiatriche promesse da Visodent. La vicenda evidenzia le problematiche legate a prestiti e servizi non erogati, sollevando questioni sulla trasparenza e la tutela dei consumatori nel settore sanitario.
Avevano attivato prestiti da migliaia di euro con la Compass Spa per far fronte al costo delle cure odontoiatriche prescritte da società riconducibili al gruppo Visodent, senza mai ottenere i servizi pagati e ritrovandosi a dover versare le rate dei mutui nonostante la chiusura delle cliniche. Il.🔗 Leggi su Palermotoday.it
