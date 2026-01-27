Caso Visodent il tribunale sospende i prestiti di pazienti che non hanno mai ricevuto le cure

In un caso recente, il tribunale ha sospeso i prestiti concessi a pazienti che, pur pagando, non hanno mai ricevuto le cure odontoiatriche promesse da Visodent. La vicenda evidenzia le problematiche legate a prestiti e servizi non erogati, sollevando questioni sulla trasparenza e la tutela dei consumatori nel settore sanitario.

