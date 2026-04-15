Caso Suarez tre condanne a Perugia per l’esame farsa
A Perugia sono state pronunciate tre condanne relative all'esame di italiano sostenuto nel 2020 da Luis Suarez. Le sentenze riguardano un procedimento giudiziario aperto per una presunta irregolarità durante l'esame. La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di controlli su esami sostenuti in modo non regolare. La decisione della corte è stata comunicata nelle ultime ore.
(Adnkronos) – Tre condanne per il caso dell'esame di italiano sostenuto da Luis Suarez nel 2020. Ora i giudici della prima sezione del tribunale di Perugia hanno condannato i tre imputati nel procedimento che riguardava le modalità con cui si era svolto l'esame presso l'Università per stranieri di Perugia, necessario al calciatore uruguayano per poter. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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