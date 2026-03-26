cantone lascia perugia dal caso palamara a suarez sei anni di impegno nominato capo a salerno

Raffaele Cantone lascerà la Procura di Perugia dopo sei anni di incarico. Nel suo percorso ha seguito il caso-Palamara e l'inchiesta su Suarez. È stato nominato capo della Procura di Salerno. La decisione è stata annunciata dal plenum del Consiglio superiore della magistratura. La sua partenza si inserisce in un percorso di trasferimenti all’interno della magistratura italiana.

Raffaele Cantone lascerà la Procura di Perugia. Il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha approvato la delibera relativa alla nomina del procuratore capo che era stata proposta all’unanimità dalla Quinta Commissione, competente sugli incarichi di vertice negli uffici giudiziari, alla guida dell’ufficio di Salerno. Cantone lascia la Procura di Perugia che guidava dall’estate del 2020. il magistrato - che tra il 2014 e il 2019 è stato presidente dell’Autorità nazionale Anticorruzione e che, nella sua carriera in toga, è stato pm alla Dda di Napoli e, in Cassazione, ha lavorato all’ufficio del Massimario - a Salerno ricoprirà il posto rimasto vacante dal luglio scorso, quando Giuseppe Borrelli è stato nominato dal Csm a capo dei pm di Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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