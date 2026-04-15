Il processo sull’esame sospetto sostenuto da un partecipante nel settembre 2020 all’Università per Stranieri di Perugia si è concluso con tre condanne, tra cui quella dell’ex rettrice dell’ateneo. I giudici hanno stabilito un anno e mezzo di reclusione per ciascuno dei tre imputati coinvolti, confermando la decisione dopo le udienze e le discussioni in tribunale.

Si chiude con tre condanne il processo sul cosiddetto esame “farsa” sostenuto da Luis Suarez all’Università per Stranieri di Perugia nel settembre del 2020. L’esame in questione era necessario al calciatore uruguaiano per poter ottenere la cittadinanza italiana ed essere quindi tesserato come comunitario. Il tribunale ha inflitto un anno e mezzo di reclusione – con pena sospesa – all’ex rettrice Giuliana Grego Bolli, all’allora direttore generale Simone Olivieri e all’ex direttrice del Centro di valutazione e certificazioni linguistiche Stefania Spina. I tre erano imputati, a vario titolo, per falso e rivelazione di segreto d’ufficio. Bolli e Spina lo scorso febbraio erano state condannate in primo grado per corruzione nell’ambito di un’inchiesta per lo scambio di favori tra professori e ricercatori.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Suarez, condanne per l’esame “farsa”: un anno e mezzo per i tre imputati tra cui l’ex rettrice dell’Università per stranieri

Notizie correlate

Un esame verso l’integrazione. Ecco i test d’italiano per stranieri. Patto tra Cgil e Università Roma TreSi è svolta alla Camera del Lavoro territoriale di Monza la prima sessione del test di conoscenza della lingua italiana di livello A2, requisito...

L'Università Cattolica inaugura l'anno accademico. La rettrice: "Puntiamo a un'alleanza tra generazioni"La cerimonia con la rettrice Elena Beccalli, alla presenza del ministro della Salute Orazio Schillaci e del presidente della Regione, Francesco Rocca...

Contenuti utili per approfondire

Caso Suarez, la sentenzaLa sentenza, letta dalla giudice Carla Giangamboni, arriva dopo 4 ore di camera di consiglio e condanna i 3 imputati per l'esame farsa di lingua italiana sostenuto dal calciatore uruguaiano Luis Suare ... rainews.it

Caso Suarez, attesa la sentenzaI tre imputati rispondono a vario titolo dei reati di falso ideologico, rivelazione di segreto d'ufficio e falsità materiale ... rainews.it