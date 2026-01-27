Fabrizio Corona Lorenzo Pellegrini chiede un risarcimento di 100mila euro per diffamazione

In un procedimento legale a Roma, Lorenzo Pellegrini ha richiesto un risarcimento di 100mila euro a Fabrizio Corona per diffamazione. La causa si inserisce nel contesto di un processo in cui l’ex paparazzo è imputato. Questo caso evidenzia le questioni legate alla diffamazione e alla tutela della reputazione nel mondo dello spettacolo e dello sport.

Il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini ha chiesto un risarcimento di 100mila euro a Fabrizio Corona nel processo per diffamazione che vede l'ex fotografo dei vip imputato davanti al gup di Roma. La richiesta è contenuta nella costituzione di parte civile depositata oggi dal legale del calciatore, avvocato Federico Olivo. L'inchiesta ruota attorno a un'intervista pubblicata da Corona sul sito dillingernews.it, nella quale una escort di 25 anni ha accusato falsamente il centrocampista giallorosso di stalking. Alla donna è contestato il reato di calunnia. Il procedimento è stato rinviato al 17 marzo.

