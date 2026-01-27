Fabrizio Corona indagato per diffamazione Lorenzo Pellegrini chiede risarcimento di 100mila euro

In un caso di diffamazione, Lorenzo Pellegrini ha richiesto un risarcimento di 100.000 euro a Fabrizio Corona. La richiesta deriva da un’intervista pubblicata su ‘dillingernews’, che ha coinvolto il calciatore della Roma e l’indagato. La vicenda evidenzia le implicazioni legali di dichiarazioni pubbliche e il rispetto della reputazione nel mondo dello sport e dei media.

Un risarcimento di almeno 100mila euro è stato chiesto dal calciatore della Roma Lorenzo Pellegrini nei confronti di Fabrizio Corona, indagato per diffamazione dalla procura di Roma in relazione a una intervista apparsa su ‘dillingernews.it’ a una 25enne che ha accusato falsamente di stalking l'ex capitano giallorosso. La richiesta, contenuta nella costituzione di parte civile depositata oggi all’udienza preliminare dal legale del calciatore, l’avvocato Federico Olivo, riguarda anche la ragazza, di origini romene, indagata a sua volta per calunnia e diffamazione ai danni di Pellegrini. L’udienza preliminare è stata aggiornata al prossimo 17 marzo.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Fabrizio Corona Fabrizio Corona, il calciatore della Roma Lorenzo Pellegrini chiede 100mila euro di risarcimento. E' indagato per diffamazione In un procedimento legale, Lorenzo Pellegrini, calciatore della Roma, ha richiesto un risarcimento di almeno 100mila euro a Fabrizio Corona, coinvolto in un caso di diffamazione. Fabrizio Corona indagato per diffamazione, il calciatore Pellegrini chiede 100mila euro di risarcimento Fabrizio Corona è stato indagato per diffamazione dopo la denuncia di Lorenzo Pellegrini, che ha richiesto un risarcimento di 100mila euro. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Fabrizio Corona Argomenti discussi: Mediaset denuncia Fabrizio Corona per diffamazione e chiede il blocco dei social; Mediaset denuncia Fabrizio Corona sul caso Signorini; Corona, giudice accoglie ricorso Signorini: stop video su giornalista; Fermatelo, Signorini e Mediaset denunciano Corona. L'ex fotografo, ormai è guerra. Fabrizio Corona indagato per diffamazione, Lorenzo Pellegrini chiede risarcimento di 100mila euroUn risarcimento di almeno 100mila euro è stato chiesto dal calciatore della Roma Lorenzo Pellegrini nei confronti di Fabrizio Corona, indagato per diffamazione dalla procura di Roma in relazione a una ... adnkronos.com Fabrizio Corona, il calciatore della Roma Lorenzo Pellegrini chiede 100mila euro di risarcimento. E' indagato per diffamazioneIl calciatore della Roma, Lorenzo Pellegrini, ha chiesto un risarcimento di almeno 100mila euro nei confronti di Fabrizio Corona nel processo che lo ... msn.com #casosignorini: parla l’avvocato di #fabriziocorona. Dopo la messa in onda della puntata di ieri sera di #falsissimo nonostante il veto imposto dal Tribunale di Milano, #fanpage ha intervistato l’avvocato di #fabriziocorona che ha, tra le altre cose, dichiarato che - facebook.com facebook Al termine della puntata di #Falsissimo dedicata agli abbonati - puntata disponibile su X a dimostrazione che un sacco di gente guarda il contenuto senza versare un euro - Fabrizio Corona dice che «non è il potente che cade» ma è un sistema che deve nece x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.