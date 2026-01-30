L' Università Cattolica inaugura l' anno accademico La rettrice | Puntiamo a un' alleanza tra generazioni

L’Università Cattolica di Roma ha aperto ufficialmente l’anno accademico con una cerimonia a cui hanno partecipato il ministro della Salute Orazio Schillaci e il presidente della Regione Francesco Rocca. La rettrice ha spiegato che l’obiettivo è creare un ponte tra le generazioni, rafforzando le relazioni tra studenti di diverse età. La sede romana si è riempita di musica e parlato, mentre si prepara a un nuovo anno di studi e di incontri.

La cerimonia con la rettrice Elena Beccalli, alla presenza del ministro della Salute Orazio Schillaci e del presidente della Regione, Francesco Rocca È stato inaugurato nella sede di Roma, alla presenza del ministro della Salute Orazio Schillaci e del presidente della Regione, Francesco Rocca, il nuovo anno accademico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. "Nel dare avvio alla cerimonia – ha detto la rettrice, Elena Beccalli - vorrei partire dal tema narrativo che unirà tutti i Dies Academici: l'alleanza tra generazioni. Nel campus romano si tratta di un tema di rilevanza strategica ormai da molti anni, sia nella ricerca scientifica sia nell'attività clinica, in particolare nella prospettiva di un invecchiamento attivo, inclusivo e in salute".

