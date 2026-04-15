Caso Orlandi terminati gli scavi alla Casa del Jazz | Trovate queste ossa Scoperta shock

Gli scavi alla Casa del Jazz sono stati conclusi e sono state trovate ossa umane. La scoperta è avvenuta in un’area che da tempo è al centro di indagini legate alla scomparsa di una giovane donna di nome Orlandi. L’intervento si è svolto nel quadro di un’indagine che ha attirato molta attenzione mediatica, con l’obiettivo di fare chiarezza su uno dei casi più discussi nella capitale.

L’attenzione mediatica e investigativa si è concentrata con forza nelle ultime ore su uno dei luoghi più simbolici della lotta alla criminalità organizzata nella capitale, portando a termine un’operazione che molti attendevano con il fiato sospeso. La conferenza stampa tenuta dal prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha posto fine a una serie di speculazioni che si trascinavano da tempo, legate a possibili segreti sepolti nel sottosuolo di una struttura storicamente appartenuta alla Banda della Magliana. L’intervento delle autorità non è stato soltanto un atto tecnico, ma un passaggio vissuto come un dovere morale e giuridico verso la cittadinanza e verso le famiglie di coloro che, in quegli anni bui, sparirono senza lasciare traccia.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Caso Orlandi, terminati gli scavi alla Casa del Jazz: “Trovate queste ossa”. Scoperta shock Notizie correlate Scavi alla Casa del Jazz di Roma, nessuna svolta: trovate solo ossa animaliNon emergono novità rilevanti sul piano investigativo dagli scavi effettuati alla Casa del Jazz, a Roma. Ripartono gli scavi alla Casa del Jazz per il giudice Paolo Adinolfi: si cerca anche Emanuela OrlandiRiprendono gli scavi alla Casa del Jazz: nel pomeriggio i sopralluoghi prima di riprendere le ricerche di Paolo Adinolfi ed Emanuela Orlandi. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Epstein files, emerge il nome di Emanuela Orlandi e il legame con il colosso bancario statunitense; Scavi Casa del Jazz terminati? | Avv. Pietro Orlandi: Spero vadano fino in fondo, nessuna comunicazione. Caso Orlandi, terminati gli scavi alla Casa del Jazz: Trovate queste ossa. Scoperta shockL'attenzione mediatica e investigativa si è concentrata con forza nelle ultime ore su uno dei luoghi più simbolici della lotta alla criminalità organizzata ... thesocialpost.it Caso Orlandi e delitto Skerl, il memoriale segreto del principale sospettato: «Sì, conoscevo Katy. Ecco perché andai fuori dal suo liceo»La commissione parlamentare ha convocato Paola Chiovelli, avvocata della cugina di Katy. Il reo confesso: «La bara fu rubata per far sparire il Dna» ... roma.corriere.it Caso Emanuela Orlandi, il fratello Pietro: ''Due livelli dietro il sequestro'' #EmanuelaOrlandi #Vaticano #PietroOrlandi facebook