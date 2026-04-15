Caso Niscemi | Schifani tra le indagini il Presidente non trema

La Procura di Gela ha aperto un’indagine sul dissesto finanziario di Niscemi, coinvolgendo quattordici persone, tra cui il Presidente del Senato e tre ex governatori della Sicilia. Le indagini si concentrano su presunte irregolarità che avrebbero contribuito alla crisi economica dell’ente locale. Al momento, nessuno dei coinvolti ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, e i dettagli sulle accuse sono ancora in fase di approfondimento.

L’inchiesta della Procura di Gela riguardante il dissesto avvenuto a Niscemi ha coinvolto Renato Schifani insieme ad altre 12 persone, tra cui figurano tre ex governatori della Sicilia. Il presidente della Regione siciliana ha espresso la propria convinzione verso l’operato dei magistrati, assicurando che le verità sui fatti emergeranno in tempi brevi e ribadendo la propria fermezza nel proseguire con determinazione le proprie attività istituzionali. La posizione del vertice regionale di fronte alle indagini. Davanti alla complessa situazione giudiziaria aperta dal procuratore di Gela, Renato Schifani ha manifestato una totale tranquillità, basata sulla consapevolezza di aver agito sempre con senso delle istituzioni e correttezza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Niscemi: Schifani tra le indagini, il Presidente non trema Notizie correlate Leggi anche: Maltempo e frane, indagini su Niscemi: indagati Lombardo, Crocetta, Musumeci e Schifani Niscemi, Sicilia: Frana e sfollati, proteste per l’urgenza di aiuti economici durante la visita del Presidente Schifani.Niscemi, Sicilia, 11 febbraio 2026 – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è stato al centro di una protesta spontanea durante una... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Frana Niscemi e ciclone Harry, in Sicilia nuovo piano da 1,6 miliardi; Frana a Niscemi, 13 indagati: ci sono anche Musumeci e Schifani; Frana a Niscemi, 13 indagati: ci sono anche Musumeci e Schifani; Comitato frana di Niscemi: A oltre due mesi le donazioni per gli sfollati bloccate in municipio. Frana Niscemi: Schifani, fiducia in magistrati e vado avanti con serenitàRipongo massima fiducia nel lavoro della magistratura, convinto che accerterà i fatti in tempi brevi. Affronto questa situazione con tranquillità, consapevole di aver sempre operato con correttezza e ... ansa.it La frana di Niscemi, il presidente Schifani indagato: Vado avanti serenoAffronto questa situazione con tranquillità, consapevole di aver sempre operato con correttezza e senso delle istituzioni ... grandangoloagrigento.it FRANA DI NISCEMI, CROCETTA: “MAI INFORMATO DI RISCHI E PROGETTI, COME SI PUÒ PARLARE DI OMISSIONE” Rosario Crocetta interviene sull’inchiesta della Procura di Gela che lo vede indagato nell’ambito del caso legato alla frana di Niscemi, r facebook A #Niscemi la frana non è un caso ma il risultato di anni di scelte sbagliate e controlli mancati. Le indagini coinvolgono anche #Musumeci e #Schifani. Chi governa si assuma le proprie responsabilità. DIMISSIONI ORA. x.com