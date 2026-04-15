Caso Muggia | il sindaco smentisce i social sulla morte della donna

L’amministrazione di Muggia ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in risposta alle polemiche diffuse sui social media riguardo alla morte di una donna, il cui corpo è stato trovato circa due anni dopo all’interno dell’abitazione della figlia. La scoperta del corpo ha suscitato discussioni tra i cittadini, che hanno portato a critiche nei confronti delle modalità di gestione della vicenda da parte delle autorità. La vicenda ha attirato l’attenzione pubblica e mediatico, generando un acceso dibattito online.

L’amministrazione di Muggia ha dovuto rispondere pubblicamente alle polemiche scaturite dalla scoperta, avvenuta circa due anni dopo, del corpo senza vita della madre all’interno dell’abitazione dove risiedeva la figlia. Il sindaco Polidori è intervenuto il 14 aprile per fare chiarezza sulla gestione del caso e respingere i giudizi emersi sui social network, sottolineando la necessità di lasciare che le autorità competenti procedano con le verifiche necessarie. Gestione dei servizi e dinamiche territoriali. Il fulcro della difesa mugaese riguarda l’ambito assistenziale. Polidori ha chiarito che né la donna coinvolta né la madre defunta erano inserite nei registri dei servizi sociali del Comune di Muggia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Muggia: il sindaco smentisce i social sulla morte della donna Caso Patrizia Nettis, il giudice ordina nuove indagini sulla morte della donna a FasanoDevono proseguire le indagini sulla morte della giornalista pugliese Patrizia Nettis. Leggi anche: Ipotesi bambino rapito a Bardolino, il sindaco smentisce i messaggi su chat e social: «Nessun allarme»