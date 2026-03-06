Ipotesi bambino rapito a Bardolino il sindaco smentisce i messaggi su chat e social | Nessun allarme

L’amministrazione comunale di Bardolino ha diffuso una precisazione in merito alle voci circolate nelle chat e sui social network riguardo a un presunto tentativo di rapimento avvenuto ieri sera vicino agli impianti sportivi del paese. Il sindaco ha dichiarato che non ci sono motivi di allarme e ha smentito le notizie diffuse online. Nessun dettaglio ufficiale conferma l’accaduto.

«I fatti riportati nei messaggi non trovano fondamento. - spiega il primo cittadino Daniele Bertasi - Non sussiste quindi alcuna situazione di pericolo o di allarme per la nostra comunità» L'amministrazione comunale di Bardolino interviene per chiarire quanto circolato nelle ultime ore nelle chat private e sui social network riguardo a un presunto tentativo di rapimento che sarebbe avvenuto nella serata di ieri nella zona degli impianti sportivi del paese. Messaggi e segnalazioni che hanno rapidamente generato preoccupazione tra i cittadini, spingendo il Comune a verificare con le autorità competenti la fondatezza delle informazioni diffuse. A fare il punto sulla situazione è il sindaco Daniele Bertasi, che nella giornata di oggi, venerdì 6 marzo, ha voluto rassicurare la popolazione dopo essersi confrontato con le forze dell'ordine.