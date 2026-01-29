caso patrizia nettis il giudice ordina nuove indagini sulla morte della donna a fasano

La giudice Vilma Gilli ha deciso di riaprire le indagini sulla morte di Patrizia Nettis, la giornalista pugliese trovata impiccata nel suo appartamento di Fasano il 29 giugno. La famiglia della donna aveva contestato l’archiviazione richiesta dalla procura, che aveva concluso per un suicidio. Ora si torna a cercare risposte, con verifiche più approfondite sulla vicenda.

Devono proseguire le indagini sulla morte della giornalista pugliese Patrizia Nettis. Lo ha ordinato la giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, Vilma Gilli, che ha deciso di accogliere l’opposizione all’ archiviazione presentata dalla famiglia della 41enne alla richiesta di archiviazione della procura che ritiene che la donna si sia impiccata nel suo appartamento di Fasano, in provincia di Brindisi, il 29 giugno del 2023. L’ordinanza della gip giunge a quasi dodici mesi dall’udienza che si svolse l’11 febbraio 2025. La decisione sul caso di Patrizia Nettis. I familiari della 41enne, tramite il loro avvocato Giuseppe Castellaneta, avevano presentato una corposa documentazione che – a loro parere – escludeva la possibilità di un gesto volontario della giornalista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti su Patrizia Nettis

Sono state riaperte le indagini sulla morte di Patrizia Nettis, la giornalista di Fasano trovata morta nella sua casa lo scorso giugno.

La famiglia di Patrizia Nettis non accetta l’archiviazione dell’indagine sulla sua morte.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Patrizia Nettis

Argomenti discussi: Morte giornalista Patrizia Nettis, gip respinge l'archiviazione; Morte Patrizia Nettis, nuove indagini: perizia sui telefoni dell’imprenditore indagato e del sindaco; Giornalista trovata morta in casa: il gip dispone nuovi accertamenti investigativi; Riapertura indagini sulla morte di Patrizia Nettis, interviene il difensore dell’indagato.

