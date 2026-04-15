Il tribunale di Parigi ha emesso una sentenza nei confronti di Lafarge e di otto ex dirigenti, condannandoli per aver pagato tangenti all’Isis in Siria. La decisione riguarda i finanziamenti che l’azienda avrebbe effettuato per mantenere le operazioni nel paese, nonostante le implicazioni legali e le accuse di coinvolgimento in attività illegali. La sentenza prevede anche pene detentive per alcuni dei vertici coinvolti.

Il tribunale di Parigi ha condannato ieri l’ex colosso del cemento Lafarge e otto dei suoi vecchi dirigenti per aver finanziato il terrorismo attraverso mazzette versate all’Isis in Siria. La sentenza colpisce duramente Bruno Lafont, ex amministratore delegato tra il 2007 e il 2015, condannato a sei anni di carcere con esecuzione immediata, e Christian Herrault, ex vice direttore generale per il Medio Oriente, che ha ricevuto una pena di cinque anni con effetto immediato. L’inchiesta ha ricostruito un sistema di pagamenti avvenuto tra il 2012 e il 2014, quando la filiale Lafarge Cement Syria (LCS) ha erogato circa 5,6 milioni di euro ai militanti jihadisti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Lafarge: carcere per i vertici che pagarono l’Isis in Siria

Francia, condannati i dirigenti dell’azienda Lafarge: versarono 5,6 milioni di euro all’Isis in Siria e “finanziarono il terrorismo”Il colosso del cemento Lafarge preferì patteggiare con lo Stato Islamico piuttosto che rinunciare ai profitti della sua fabbrica di Jalabiya, in...

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