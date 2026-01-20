Siria120 membri Isis evasi dal carcere

Il ministero dell’Interno siriano ha comunicato che circa 120 membri di ISIS sono evasi dalla prigione di Shadadi, città nella regione orientale curda. L’incidente rappresenta una sfida significativa per le autorità locali e la sicurezza nella zona, evidenziando le difficoltà nel contenimento di gruppi terroristici in un’area complessa dal punto di vista politico e militare. La situazione è attualmente sotto monitoraggio, mentre si cercano di contenere le conseguenze dell’evasione.

4.29 Il ministero dell'Interno siriano ha affermato che circa 120 terroristi dell'Isis sono fuggiti dalla prigione di Shadadi, città orientale curda. numero di combattenti di gran lunga inferiore rispetto a quanto riportato prima dal sito Rudaw, affiliato ai curdi, secondo cui i detenuti evasi erano 1.500. Il ministero dell'Interno siriano ha riferito, inoltre, che le forze speciali sono entrate nella prigione dopo l'evasione di massa e hanno catturato 81 prigionieri durante il tentativo di fuga.

