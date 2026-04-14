Caso La Russa jr | la 22enne ricorre alla Cedu e fa appello per revenge porn contro il dj Gilardoni

Una giovane donna di 22 anni, che aveva accusato un uomo di violenza sessuale, ha presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo dopo l'archiviazione del caso in Italia. Contestualmente, ha fatto appello contro un altro uomo, accusato di aver condiviso immagini intime senza consenso, in relazione a un episodio di revenge porn. La vicenda coinvolge quindi due procedimenti legali distinti, uno per violenza sessuale e l'altro per diffusione illegale di materiale privato.

La 22enne che ha denunciato Leonardo Apache La Russa per violenza sessuale ricorre alla Corte europea contro l'archiviazione e fa appello sul revenge porn contro il dj Tommaso Gilardoni.🔗 Leggi su Fanpage.it Accusa di revenge porn, definitivo il proscioglimento per La Russa jr?(Adnkronos) – È diventato definitivo il proscioglimento di Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio, accusato di revenge... Leonardo La Russa prosciolto in via definitiva dall’accusa di revenge pornÈ diventato definitivo il proscioglimento di Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio, accusato di revenge porn per un...