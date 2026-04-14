Violenza sessuale il caso La Russa jr | la ragazza non si arrende e porta l' Italia davanti alla Corte Europea

Una ragazza coinvolta in un caso di violenza sessuale contro Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, e l’amico dj Tommaso Gilardoni, ha deciso di portare la vicenda davanti alla Corte Europea. La denuncia è stata presentata dopo che le autorità italiane non hanno portato a processo gli imputati. La vittima ha affermato di non voler rinunciare alla sua richiesta di giustizia e ha deciso di agire oltre i confini nazionali.

Il caso che ha coinvolto Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, e l'amico dj Tommaso Gilardoni approda fuori dai confini nazionali. La giovane donna che nel 2023 denunciò i due per violenza sessuale e revenge porn ha deciso di rivolgersi alla Corte Europea dei diritti.🔗 Leggi su Milanotoday.it Caso Leonardo La Russa: la vittima ricorre alla Corte Europea dei diritti dell’uomo per violazione del giusto processoLa ragazza che denunciò di aver subito una violenza sessuale, nella notte tra il 18 e il 19 maggio 2023, da parte di Leonardo Apache La Russa, figlio... "La Russa jr davvero dispiaciuto" per la ragazza che l'ha denunciatoLeonardo Apache La Russa (nella foto) «ha mostrato sincero dispiacere per le sofferenze» causate alla giovane e una «presa di coscienza in ordine...