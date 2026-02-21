Segreti Google rubati | 3 ingegneri accusati di spionaggio dati

Tre ingegneri della Silicon Valley, tra cui due ex dipendenti di Google, sono stati accusati negli Stati Uniti di aver rubato segreti industriali. Questi tecnici avrebbero sottratto dati sensibili riguardanti la sicurezza dei processori e le tecnologie di crittografia, causando allarme nel settore tech. Gli investigatori hanno trovato prove che collegano le azioni dei sospetti alle aziende concorrenti. La vicenda ha già suscitato attenzione tra gli esperti di sicurezza informatica. La storia si sviluppa con nuove scoperte nelle prossime ore.

Tre ingegneri della Silicon Valley, tra cui due ex dipendenti di una delle aziende tecnologiche più influenti al mondo, sono stati incriminati negli Stati Uniti con l’accusa di aver sottratto segreti industriali relativi alla sicurezza dei processori e alle tecnologie di crittografia. L’indagine, che ha portato alla luce un presunto schema di trasferimento di dati anche verso l’Iran, solleva interrogativi sulla sicurezza della proprietà intellettuale e sulle vulnerabilità dei giganti tecnologici. La vicenda, emersa con l’incriminazione di Samaneh Ghandali, 41 anni, sua sorella Soroor Ghandali, 32 anni, e Mohammadjavad Khosravi, 40 anni, tutti residenti a San Jose, in California, si concentra sull’attività professionale dei tre e sui loro presunti comportamenti illeciti.🔗 Leggi su Ameve.eu

