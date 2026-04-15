Caso Ascione | video shock rivela il ruolo del cugino nell’agguato

Le indagini sulla morte di Fabio Ascione, avvenuta il 7 aprile presso l’ospedale Villa Betania di Ponticelli, hanno portato alla luce un video che mostra il ruolo del cugino della vittima. Secondo quanto emerso, il cugino avrebbe consegnato l’arma usata durante lo scontro. La registrazione è stata acquisita dagli inquirenti come elemento chiave nelle indagini. Al momento, si attende l’esito degli approfondimenti sulle responsabilità coinvolte.

Le indagini sulla morte di Fabio Ascione, avvenuta il 7 aprile scorso presso l’ospedale Villa Betania di Ponticelli, hanno rivelato un dettaglio cruciale: il cugino della vittima avrebbe consegnato l’arma utilizzata durante lo scontro. Francesco Pio Autiero, ventitré anni, ha impugnato la pistola per sparare a un gruppo di giovani legati al clan Veneruso-Rea di Volla, finendo poi per colpire accidentalmente lo stesso Ascione, deceduto poco dopo le 6 del mattino. Dinamiche dell’aggressione e ricostruzione video. Il nucleo operativo dei carabinieri di Napoli-Poggioreale, lavorando sotto la direzione della Dda di Napoli, ha ricostruito i momenti frenetici del conflitto avvenuto davanti a un bar.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Ascione: video shock rivela il ruolo del cugino nell’agguato Leggi anche: Fabio Ascione ucciso nell'agguato a Ponticelli a Napoli, il messaggio alla mamma prima dell'arrivo dei killer Napoli, agguato all'alba, a Ponticelli sicari freddano 20enne incensurato Fabio Ascione all'esterno del bar LivelyNapoli, agguato all'alba, a Ponticelli sicari freddano 20enne incensurato Fabio Ascione.