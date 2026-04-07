Napoli agguato all' alba a Ponticelli sicari freddano 20enne incensurato Fabio Ascione all' esterno del bar Lively

All'alba a Ponticelli, due uomini a bordo di uno scooter hanno aperto il fuoco contro un giovane di 20 anni incensurato, all'esterno di un bar. Il passeggero ha sparato diversi colpi, colpendo il giovane che si trovava in compagnia di alcuni amici. La vittima è caduta a terra, mentre i sicari sono fuggiti immediatamente dopo l'attacco. Sul luogo sono intervenuti gli agenti per i rilievi e i soccorsi.

Napoli, agguato all'alba, a Ponticelli sicari freddano 20enne incensurato Fabio Ascione. L'agguato Erano passate da poco le 5 quando a Ponticelli, in via Carlo Miranda, sono arrivati due uomini a bordo di un potente scooter. Il mezzo a due ruote ha appena rallentato all'altezza del bar Lively, dove un gruppo di giovani si stava intrattenendo. Il passeggero ha allungato il braccio, in mano una pistola, e ha fatto più volte fuoco. A terra, in un lago di sangue, è rimasto Fabio Aascione, 20 anni compiuti lo scorso 26 marzo, incensurato, per gli inquirenti nessuna "relazione pericolosa" o amicizia sospetta. Colpito all'addome, il 20enne è stato soccorso da alcuni presenti e trasportato al pronto soccorso del vicino ospedale Villa Betania. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Napoli, agguato all'alba, a Ponticelli sicari freddano 20enne incensurato Fabio Ascione all'esterno del bar Lively Leggi anche: Napoli, agguato all'alba, a Ponticelli sicari freddano 20enne Fabio Ascione Ponticelli, agguato all’alba: ucciso il 20enne Fabio Ascione all’esterno di un barAgguato all'alba nei pressi del bar Lively di via Carlo Miranda a Napoli, a Ponticelli, al confine con il comune di Cercola. Temi più discussi: Napoli, ucciso Fabio Ascione: agguato all'alba a Ponticelli. Il ventenne colpito al torace dal commando killer in scooter; Agguato all'alba, ucciso un 20enne; Napoli, agguato all'alba, a Ponticelli sicari freddano 20enne Fabio Ascione; Omicidio all'alba a Ponticelli: ucciso il 20enne Fabio Ascione. Omicidio all’alba a Ponticelli: ucciso il 20enne Fabio AscioneNapoli – La periferia orientale di Napoli si sveglia di nuovo nel sangue. Sono da poco passate le 5 del mattino quando il rumore sordo dei proiettili squarcia ... cronachedellacampania.it Agguato all’alba a Napoli, ucciso il 20enne Fabio AscioneQuesta mattina, 10 minuti dopo le 5, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e del nucleo operativo di Poggioreale sono ... internapoli.it Sparatoria a Ponticelli, 20enne morto all'arrivo al pronto soccorso Secondo le prime informazioni, alcuni sconosciuti a bordo di uno scooter avrebbero esploso alcuni proiettili colpendo al torace il 20enne Fabio Ascione. Il giovane è stato trasportato immediat - facebook.com facebook