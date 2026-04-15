Il Partito Democratico ha risposto alle polemiche sul caso Amo, affermando che non ci sono stati sconti per gli ex amministratori unici. Secondo quanto dichiarato, le decisioni sono state prese in base a un parere giuridico solido, che garantisce il recupero completo delle somme pubbliche attribuite a chi ha commesso il reato. La posizione ufficiale sottolinea che le scelte sono state fatte nell’interesse dei cittadini, senza favori o agevolazioni.

"Nessuno sconto fatto agli ex amministratori unici ma la scelta migliore, fatta da AMO in base ad un parere giuridico serio e fondato che garantisce il 100% del recupero dei soldi pubblici, a loro imputabili". Il Partito Democratico reagisce all’accusa di Fratelli d’Italia sugli sconti e le rateizzazioni ai ’compagni’ di partito. "Nel voler attaccare Stefano Reggianini, Fratelli d’Italia vuole unicamente infangare l’ex segretario del Pd e quindi il Partito Democratico, sostenendo incredibilmente, dal punto di vista giuridico, che in forza e in funzione del ruolo di amministratore unico che ricopriva, avrebbe dovuto farsi carico dell’intero...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caso Amo, il Pd reagisce: "Sconto agli amici? No, paghi chi ha rubato"

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