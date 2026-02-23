Sanremo 2026 chi è Manola Moslehi conduttrice del PrimaFestival | Amo le donne non ho mai avuto dubbi Il passato ad Amici e la cicatrice di 25 centimetri

Manola Moslehi guida “PrimaFestival” a Sanremo 2026, motivata dalla passione per le donne e dall’esperienza maturata in passato ad Amici. La conduttrice ha recentemente condiviso di aver affrontato una cicatrice di 25 centimetri, simbolo di una sfida superata. La sua presenza sul palco anticipa le emozioni che accompagneranno le serate del Festival. La sua sincerità si combina con l’energia che porta sul piccolo schermo.

Manola Moslehi è una delle tre conduttrici di “ PrimaFestival ”, il programma che precede le cinque serate del Festival di Sanremo e che raccoglie gli stati d’animo dei big in gara. Moslehi è stata scoperta per la prima volta dal pubblico televisivo proprio come cantante, dato che tra il 2005 e il 2006 prese parte ad “ Amici ” come concorrente per la categoria canto. È stata la prima concorrente del talent di Canale 5 a essersi dichiarata omosessuale. “Sono sempre stata un’innamorata persa dell’amore. E delle donne, senza mai avere dubbi. Una devota al sentimento, che crede alla monogamia per vocazione e necessità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sanremo 2026, le conduttrici del PrimaFestival sono Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina ReyEma Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey sono le conduttrici selezionate per il PrimaFestival 2026, lo spettacolo che anticipa e prepara il grande evento del Festival di Sanremo.

Chi è Manola Moslehi, una delle conduttrici del PrimaFestival 2026Manola Moslehi è una delle conduttrici di PrimaFestival 2026, il programma che dal 24 al 28 febbraio anticipa il Festival di Sanremo.

