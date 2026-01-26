Ferruccio Benzoni intervista parallela alla famiglia e agli amici di sempre | le voci di chi ha amato un grande poeta

Ferruccio Benzoni, figura rispettata nel panorama poetico italiano, rivive attraverso le testimonianze di familiari e amici di lunga data. In questa intervista parallela, si approfondiscono i ricordi e le impressioni di chi ha condiviso con lui momenti significativi, offrendo uno sguardo autentico sulla sua vita e sulla sua arte. Un percorso che rende omaggio a un grande poeta, attraverso le voci di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo da vicino.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.