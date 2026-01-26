Ferruccio Benzoni intervista parallela alla famiglia e agli amici di sempre | le voci di chi ha amato un grande poeta
Ferruccio Benzoni, figura rispettata nel panorama poetico italiano, rivive attraverso le testimonianze di familiari e amici di lunga data. In questa intervista parallela, si approfondiscono i ricordi e le impressioni di chi ha condiviso con lui momenti significativi, offrendo uno sguardo autentico sulla sua vita e sulla sua arte. Un percorso che rende omaggio a un grande poeta, attraverso le voci di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo da vicino.
Ferruccio Benzoni, voce delicata della poesia, vive ancora nelle memorie di chi lo ha amato e conosciuto. Questa intervvista intende avvicinarsi alla sua figura non attraverso un’interpretazione critica, ma mediante il vissuto autentico del poeta, raccontato da voci diverse e complementari: quelle della famiglia – la moglie, la Signora Ilse Maier, e la figlia, la Dottoressa Nadia Lazzarini – e quelle degli amici e collaboratori di sempre, i Signori Giulio Agostini e Alessandro Casagrande. Ne emerge un ritratto corale che restituisce la complessità umana e poetica di Ferruccio Benzoni, andando oltre l’opera scritta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
