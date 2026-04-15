Caserta sequestro beni per oltre 2 milioni | indagine su presunti legami tra imprenditoria e clan
A Caserta, sono stati sequestrati beni per un valore superiore ai due milioni di euro nell'ambito di un'indagine della Direzione Antimafia. L'operazione ha coinvolto la confisca di società, immobili e conti correnti, tutte collegate a un'indagine che accerta presunti rapporti tra attività economiche e criminalità organizzata. Le autorità stanno proseguendo con le verifiche per chiarire i legami tra le imprese e il mondo della criminalità.
Giugliano in Campania: Incendio nel campo rom. Carabinieri arrestano 23enne Castello di Cisterna: 86 dosi di droga. Carabinieri arrestano un 28enne Vico Equense: tenta di rubare in un appartamento poi scappa in bici. Carabinieri arrestano un 43enne Direzione Antimafia: sequestrate società, immobili e conti nell’ambito di un’inchiesta su presunti rapporti tra attività economiche e criminalità organizzata Un’operazione della Direzione Investigativa Antimafia ha portato al sequestro di beni per un valore complessivo superiore ai 2 milioni di euro tra società, immobili e rapporti finanziari. Il provvedimento è stato eseguito in seguito a un’ordinanza emessa dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nell’ambito di un’inchiesta su presunti legami tra ambienti imprenditoriali e la criminalità organizzata.🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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Temi più discussi: Camorra, sequestro da 2 milioni di euro per due imprenditori vicini ai Casalesi; Camorra, sequestri per 2 milioni a imprenditore del mattone e collaboratore del politico; Roma, trovato il tesoro del clan Senese. Conti, auto, Rolex e Cartier: sequestro da oltre un milione; La diffusione della cultura della legalità: al via a Caserta il corso nazionale sui beni confiscati.
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