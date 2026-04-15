Caserta sequestro beni per oltre 2 milioni | indagine su presunti legami tra imprenditoria e clan

A Caserta, sono stati sequestrati beni per un valore superiore ai due milioni di euro nell'ambito di un'indagine della Direzione Antimafia. L'operazione ha coinvolto la confisca di società, immobili e conti correnti, tutte collegate a un'indagine che accerta presunti rapporti tra attività economiche e criminalità organizzata. Le autorità stanno proseguendo con le verifiche per chiarire i legami tra le imprese e il mondo della criminalità.