Pd Caserta pochi incarichi e molte correnti | la sfida della nuova segreteria

Il Partito Democratico di Caserta si avvicina al congresso provinciale, momento di rinnovamento e confronto. La sfida principale riguarda la gestione delle diverse correnti interne e la definizione di una nuova segreteria. Il processo richiede equilibrio e dialogo per consolidare una leadership condivisa, in un contesto in cui i pochi incarichi disponibili evidenziano le tensioni e le dinamiche interne del partito.

Il Partito Democratico casertano si prepara a voltare pagina con l’avvicinarsi del congresso provinciale, ma il percorso verso la nuova classe dirigente si presenta tutt’altro che semplice. Il nodo principale riguarda il numero limitato di incarichi disponibili, insufficiente a rappresentare e soddisfare tutte le diverse sensibilità e correnti interne al partito. La partita per la segreteria appare già definita: Stefano Lombardi, sindaco di Piana di Monte Verna, è destinato a diventare segretario provinciale in quanto candidato unico. Restano però da assegnare ruoli chiave come vicesegretario, presidente provinciale e responsabile dell’organizzazione, incarichi sui quali si sta concentrando il confronto politico interno.🔗 Leggi su Casertanews.it

