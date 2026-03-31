Secondo un rapporto Gimbe, nel Lazio sono attive 96 delle 146 Case della comunità previste, con una percentuale del 66,2%. In Italia, la media nazionale delle Case della comunità attive si attesta intorno al 50%. La regione si colloca così sopra la media, con un numero considerevole di strutture operative rispetto al totale programmato.

Nel Lazio, delle 145 Case della comunità programmate, ben 96 hanno almeno un servizio attivo, corrispondente al 66,2% del totale. Questo dato si confronta favorevolmente con la media nazionale, che si attesta al 45,5%. Queste informazioni provengono dall’ultimo rapporto della fondazione Gimbe, il quale analizza i dati più recenti forniti da Agenas, aggiornati al 31 dicembre 2025. Analisi degli ospedali di comunità. Entrando nel dettaglio, per quanto concerne gli ospedali di comunità, sono previsti 42, di cui attualmente solo 3, pari al 7%, dispongono di almeno un servizio attivo. Questo numero è significativamente inferiore alla media italiana, che si attesta al 27%. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sanita’: rapporto Gimbe, nel Lazio attive 96 su 146 Case comunita’, sopra media nazionale

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