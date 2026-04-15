Casalesi colpo da 2 milioni | sequestrate imprese e immobili

La Guardia di Finanza ha sequestrato beni e immobili per oltre 2 milioni di euro a due soggetti con rapporti storici con il clan dei Casalesi. Il provvedimento riguarda imprese, immobili e asset finanziari e fa parte di un’operazione di contrasto alla criminalità organizzata. I sequestri sono stati disposti dalla Direzione Investigativa Antimafia, che ha condotto le indagini nelle ultime settimane.

La Direzione Investigativa Antimafia ha messo sotto sequestro beni e asset finanziari per un valore superiore ai 2 milioni di euro, colpendo due figure chiave con legami storici con il clan dei Casalesi. L’operazione, coordinata dalla Sezione Misure di Prevenzione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha portato al blocco di 4 società, 5 immobili, 2 veicoli e 24 diversi rapporti finanziari. Il provvedimento è il risultato delle proposte avanzate dal Procuratore della di Napoli e dalla DIA nei confronti di soggetti definiti come dotati di un elevato spessore criminale. Queste persone hanno fornito nel tempo un sostegno fondamentale alle varie articolazioni del gruppo mafioso locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Casalesi, colpo da 2 milioni: sequestrate imprese e immobili BANDA DELLA MAGLIANA: 1,5 MILIARDI per creare un impero | Le Origini del Sistema Criminale Maxi sequestro da 2,2 milioni a imprenditore vicino ai Casalesi: sigilli a società, 15 immobili e conti correntiMaxi sequestro di beni per un valore complessivo stimato in oltre 2,2 milioni di euro nei confronti di un imprenditore 51enne originario di San... Riciclava i soldi dei Casalesi in immobili nel Nord Italia: sequestro da 5 milioni di euro a un imprenditoreSecondo gli inquirenti l'imprenditore, attualmente detenuto, avrebbe favorito il clan dei Casalesi, riciclandone dal 2010 denaro illecito in...