Frana a Vietri Piero De Luca dopo il sopralluogo | Servono almeno 2-3 milioni di euro per mettere in sicurezza l' intero costone
Piero De Luca ha visitato questa mattina il sito della frana a Vietri, causata dalle intense piogge degli ultimi giorni. Durante il sopralluogo, ha stimato che servono almeno 2-3 milioni di euro per riparare e mettere in sicurezza l’intera parete rocciosa. Un dettaglio che preoccupa gli abitanti e le autorità locali, poiché la strada principale resta a rischio di nuove scoscese.
“Stamattina sono stato sui luoghi della frana in Costiera Amalfitana. La viabilità è stata parzialmente riaperta, ma la situazione resta delicata. L'Anas ha stanziato circa 650 mila euro per intervenire sulla strada colpita. Ma servono almeno 2-3 milioni di euro per mettere in sicurezza l'intero costone”. Lo ha detto il parlamentare salernitano e segretario regionale del Partito Democratico, Piero De Luca dopo aver incontrato il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone e i tecnici, a seguito della frana dei giorni scorsi: “In questa fase è fondamentale fare squadra tra tutte le istituzioni.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Piero De Luca, frana ma non… il campo largo
Piero De Luca ha annunciato che la sua strategia politica rimane focalizzata sul rafforzamento di Salerno, nonostante le recenti tensioni legate alle alleanze.
Frana il costone a Vietri sul mare: sventrata abitazione, famiglia sgomberata
Una frana si è abbattuta questa mattina sulla frazione Marina di Vietri sul Mare, causando danni a un'abitazione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Frana a Vietri sul Mare in Costiera Amalfitana, evacuate cinque famiglie; Frana in Costiera Amalfitana, Piero De Luca atteso per un sopralluogo insieme ai sindaci; Referendum giustizia, Piero De Luca: Pd in Campania mobilitato per il 'no; Maltempo in Campania, frana a Vietri sul Mare. Sgomberati 6 nuclei familiari.
Frana di Vietri, Piero De Luca: Servono 3 milioni per mettere in sicurezza il costoneStampa Servono risorse immediate e ben più consistenti per uscire dall’emergenza sulla Strada Statale 163 Amalfitana, dove da giorni si circola a senso unico alternato dopo la chiusura causata da un’i ... salernonotizie.it
Frana a Vietri, Piero De Luca dopo il sopralluogo: Servono almeno 2-3 milioni di euro per mettere in sicurezza l'intero costoneIl parlamentare salernitano: Tagliare i fondi destinati alla prevenzione e ridurre le risorse del PNRR, come ha fatto il governo Meloni, è una scelta gravissima. L’Italia è un Paese meraviglioso, ma ... salernotoday.it
Frana.di Marima.d8 Vietri sul Mare..Riaperta la S.S. Amalfitana Dalle 17 e' ripresa la circolazione, consentita a sensi di marcia alternati lungo la corsia interna e disciplinata sa impianto semaforico #vietrisulmare #StataleAmalfitana - facebook.com facebook
Preoccupa la frana a Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana #VietrisulMare #Salerno #CostieraAmalfitana #frana #RadioBruno #13febbraio x.com