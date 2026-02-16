Frana a Vietri Piero De Luca dopo il sopralluogo | Servono almeno 2-3 milioni di euro per mettere in sicurezza l' intero costone

Piero De Luca ha visitato questa mattina il sito della frana a Vietri, causata dalle intense piogge degli ultimi giorni. Durante il sopralluogo, ha stimato che servono almeno 2-3 milioni di euro per riparare e mettere in sicurezza l’intera parete rocciosa. Un dettaglio che preoccupa gli abitanti e le autorità locali, poiché la strada principale resta a rischio di nuove scoscese.

“Stamattina sono stato sui luoghi della frana in Costiera Amalfitana. La viabilità è stata parzialmente riaperta, ma la situazione resta delicata. L'Anas ha stanziato circa 650 mila euro per intervenire sulla strada colpita. Ma servono almeno 2-3 milioni di euro per mettere in sicurezza l'intero costone”. Lo ha detto il parlamentare salernitano e segretario regionale del Partito Democratico, Piero De Luca dopo aver incontrato il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone e i tecnici, a seguito della frana dei giorni scorsi: “In questa fase è fondamentale fare squadra tra tutte le istituzioni.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Piero De Luca ha annunciato che la sua strategia politica rimane focalizzata sul rafforzamento di Salerno, nonostante le recenti tensioni legate alle alleanze.

Una frana si è abbattuta questa mattina sulla frazione Marina di Vietri sul Mare, causando danni a un'abitazione.

