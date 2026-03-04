Allegri | voci sul futuro e sul Real Madrid Il Milan deve evitare un grossissimo errore

Massimiliano Allegri ha affrontato le speculazioni sul suo futuro e le indiscrezioni riguardanti un possibile trasferimento al Real Madrid. Nel frattempo, il Milan è stato avvertito di evitare un errore che potrebbe avere conseguenze importanti. Le discussioni sui club e le decisioni in corso sono al centro delle attenzioni, senza che siano stati confermati dettagli ufficiali o accordi imminenti.

Milan, Allegri è ed è stato il fattore aggiunto per i rossoneri in questa stagione. Lo dicono i numeri, basta guardare la differenza rispetto alla passata stagione con Fonseca e Conceicao: dopo la 27^ giornata in campionato il Milan è secondo in classifica a quota 57 punti. Un anno fa il Diavolo era nono a quota 41 punti, un distacco siderale. E' innegabile che l'arrivo di Allegri abbia cambiato molto in questa stagione: può non piacere il suo calcio, ma ha dato quello che al Milan serviva ovvero punti ed equilibrio. E i rossoneri in estate ha venduto anche calciatori cruciali come Reijnders e Theo Hernandez senza trovare una vera prima punta e un centrale di difesa forte.