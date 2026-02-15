Firenze omaggia Anna Maria Luisa de’ Medici | musei aperti e *living history* a Palazzo Vecchio il 18 febbraio 2026

Il 18 febbraio 2026, Firenze dedica una giornata a Anna Maria Luisa de’ Medici, aprendo gratuitamente i Musei Civici per ricordare il suo ruolo nel proteggere l’arte della città. La città si prepara a offrire visite speciali e spettacoli viventi a Palazzo Vecchio, portando in scena momenti storici legati alla sua figura. In questa occasione, i visitatori potranno immergersi in un percorso tra le opere e le storie della famiglia Medici, con attività che coinvolgono attori e guide in costume.

Firenze celebra l'Elettrice Palatina con una giornata di musei aperti. Firenze aprirà gratuitamente i suoi Musei Civici il 18 febbraio 2026 in onore di Anna Maria Luisa de' Medici, figura chiave nella salvaguardia del patrimonio artistico fiorentino. L'iniziativa, promossa da Fondazione MUS.E, include un evento speciale di *living history* a Palazzo Vecchio, con un'attrice che interpreterà l'Elettrice Palatina. Un'eredità inalienabile: il "Patto di Famiglia". Anna Maria Luisa de' Medici, ultima discendente della dinastia medicea, morì il 18 febbraio 1743. La sua eredità non risiede tanto nella sua nobiltà, quanto in una decisione cruciale che avrebbe plasmato il futuro del patrimonio artistico fiorentino: il cosiddetto "Patto di Famiglia". La Regione Toscana ha avviato una richiesta ufficiale affinché gli Asburgo-Lorena restituiscano a Firenze il diamante fiorentino, appartenuto ai Medici e successivamente entrato nel patrimonio dell'impero austriaco. L'omaggio all'Elettrice Palatina. Musei civici gratis e 'living history' Quest'anno, per celebrare Anna Maria Luisa de' Medici, Firenze organizza un omaggio che coinvolge musei civici gratuiti e attività di "living history".