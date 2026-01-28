Atripalda AV – Viola le prescrizioni dell’obbligo di dimora | 50enne arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri di Atripalda hanno arrestato un uomo di 50 anni, che aveva già violato più volte le prescrizioni dell’obbligo di dimora. Questa volta, le forze dell’ordine hanno deciso di agire, considerando le continue infrazioni. L’uomo ora si trova in cella, dopo che la misura cautelare è stata aggravata.

Violate più volte le prescrizioni dell'obbligo di dimora: scatta l'aggravamento della misura cautelare.. I Carabinieri della Stazione di Atripalda hanno tratto in arresto un 50enne del posto, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dall'Autorità Giudiziaria. L'uomo, già sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora, aveva in più occasioni violato le prescrizioni impostegli. Le reiterate inosservanze non sono passate inosservate ai militari dell'Arma che, nel corso della quotidiana attività di controllo del territorio, hanno puntualmente accertato e segnalato le violazioni, consentendo così l'emissione del provvedimento di aggravamento della misura cautelare.

