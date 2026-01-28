Viola l’obbligo di dimora | 50enne arrestato dai Carabinieri

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Stazione di Atripalda hanno tratto in arresto un 50enne del posto, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dall'Autorità Giudiziaria. L'uomo, già sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora, aveva in più occasioni violato le prescrizioni impostegli. Le reiterate inosservanze non sono passate inosservate ai militari dell'Arma che, nel corso della quotidiana attività di controllo del territorio, hanno puntualmente accertato e segnalato le violazioni, consentendo così l'emissione del provvedimento di aggravamento della misura cautelare.

