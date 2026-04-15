Cartoline di Primavera | l’arte materica di Mariano Scardino incontra il vino biologico di Brindisi

Lungo l’ultimo tratto dell’antica Via Appia, tra i filari di vite e le acque del Cillarese, si tiene l’inaugurazione della stagione culturale di una tenuta. L’evento presenta una mostra con opere di Mariano Scardino, che utilizza tecniche di arte materica, e propone degustazioni di vino biologico prodotto nella zona. La cerimonia si svolge in un’atmosfera che combina arte, natura e cultura enologica.

Lungo l’ultimo tratto dell'antica Via Appia, dove i filari di vite si incastonano tra le acque del Cillarese e il profilo della città, Tenute Lu Spada inaugura la sua stagione culturale e di incontri. Sabato 18 e domenica 19 aprile, gli spazi dello showroom si trasformano in un palcoscenico.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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Panoramica sull’argomento

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