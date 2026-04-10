In questa primavera del 2026 in Toscana, tra i paesaggi di artisti e vigneti, si verifica una serie di episodi legati alle sanzioni amministrative. Nella città di Arezzo, si notano varie situazioni che coinvolgono multe e controlli. La stagione, nota per i suoi colori e fioriture, si accompagna anche a qualche intoppo burocratico e amministrativo, che tiene desta l’attenzione dei residenti e delle autorità locali.

Siamo in piena primavera 2026, stagione di rinascita, colori, allergie. e ad Arezzo, diciamolo, anche di una certa vivacità amministrativa. Mentre i parchi si riempiono e le giornate si allungano, c’è qualcosa che non conosce stagioni: la multa. Sempreverde. Primavera aretina, versione stradale Guidare ad Arezzo è un’esperienza sensoriale completa: vedi i fiori. senti il sole. ignori un cartello.. percepisci una multa imminente. È un po’ come il cambio di stagione: non lo noti subito, ma arriva. Sempre. E per stare al passo con la primavera, si vocifera di nuove iniziative (assolutamente plausibili. forse): autovelox mimetici a forma di vaso di fiori. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Toscana, terra di arte, vino… e multe: cronache semiserie dalla primavera 2026

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