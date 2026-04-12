È stato aperto il bando 2027 della Cartier Women’s Initiative, un programma dedicato alle imprenditrici. L’iniziativa mira a sostenere le donne che avviano progetti imprenditoriali, offrendo loro strumenti e risorse per sviluppare le proprie idee. La selezione riguarda proposte provenienti da diverse aree, con l’obiettivo di favorire la crescita e l’autonomia delle donne nel mondo degli affari. La scadenza per presentare le domande non è stata ancora comunicata.

A volte quello che serve è solo un piccolo incoraggiamento, a volte un vero e proprio aiuto per andare avanti. Essere imprenditrici non è sempre facile e si affrontano inevitabilmente momenti difficili e battute di arresto. Ma con il giusto aiuto, confrontandosi tra simili e analizzando al meglio la situazione si può andare avanti, avere successo, creare occupazione e fare la differenza nel mondo. È questo lo spirito alla base della Cartier Women’s Initiative, che quest’anno compie 20 anni. Presentata a Milano, alla presenza di un’ambassador d’eccezione come l’ avvocata per i diritti umani Amal Clooney, la Cartier Women’s Initiative il 16 aprile apre le candidature per il 2027 e manda un messaggio di speranza a tutte le donne del mondo che hanno messo su un’impresa e vogliono farla crescere.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Cartier Women’s Initiative, al via il bando 2027 per le imprenditrici

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