Eleganza impeccabile parole affilate e una lezione che va ben oltre il glamour per il Cartier Women' s Initiative

Durante i Cartier Dialogues, si è parlato di come l’eccellenza nel settore del lusso possa essere accompagnata da un impegno concreto verso le future generazioni. L’evento ha visto interventi di esperti e professionisti che hanno condiviso esperienze e idee, mettendo in luce l’importanza di un approccio sostenibile e responsabile. La discussione si è concentrata su iniziative e progetti reali, senza ricorrere a discorsi astratti o opinioni personali.

I lluminare la strada non per sé, ma per chi arriverà dopo. Questo scopo dei Cartier Dialogues, Women Lighting the Path, all’interno del Cartier Women’s Initiative – il programma internazionale della maison di alta gioielleria che sostiene da ben due decenni l’imprenditorialità inclusiva al femminile – un momento per fare il punto su quanto fatto finora per offrire riconoscimento e sostegno a promettenti imprenditrici e annunciare i prossimi passi del progetto. Ovvero, l’apertura delle candidature per l’edizione 2027 (dal 16 aprile) e la cerimonia di premiazione del 2026, che si terrà il 10 giugno a Bangkok e svelerà le prime, seconde e terze classificate per ciascuno dei dieci premi. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Eleganza impeccabile, parole affilate e una lezione che va ben oltre il glamour per il Cartier Women's Initiative Stile e gioielli in versione maschile, l’eleganza che va oltre il genere: al via una mostra a Palazzo MorandoMilano – Era il 1953 quando Marilyn Monroe, nel film “Gli uomini preferiscono le bionde”, cantava “I “diamanti sono i migliori amici delle ragazze“. La serie Bridgerton ha ridefinito il concetto di glamour d’epoca, riportando in auge acconciature che uniscono romanticismo ed eleganzaLa serie Bridgerton ha ridefinito il concetto di glamour d’epoca, riportando in auge acconciature elaborate che uniscono romanticismo e raffinatezza.