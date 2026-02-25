Roma | sabato e domenica nuovo open day carta identita’ elettronica in diversi Municipi

Gli open day dedicati alla Carta di Identità Elettronica (CIE) proseguono nel fine settimana di sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo, con aperture straordinarie degli uffici anagrafici nei Municipi VI, VII, VIII, XI, XII, XV il giorno di sabato 28 febbraio. Inoltre, gli ex Punti Informativi Turistici di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e il punto di rilascio di Via Petroselli 52 saranno attivi sia nella giornata di sabato 28 febbraio che in quella di domenica 1° marzo. Modalità di prenotazione per la CIE. Per poter richiedere la Carta di Identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio fissare un appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 27 febbraio fino ad esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno ( https:www. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

