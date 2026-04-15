Carsiana chiude nuovo bando in autunno | la Regione al lavoro per garantire le aperture

Da domani, l'orto botanico più noto in Friuli Venezia Giulia chiude temporaneamente le sue porte. La chiusura riguarda l’attuale gestione, mentre il Servizio biodiversità regionale sta preparando un nuovo bando di gara che sarà pubblicato in autunno. Fino a quel momento, le attività rimarranno sospese, in attesa di ulteriori sviluppi. La Regione sta lavorando per garantire la riapertura e la continuità del servizio.

Da domani Carsiana, l'orto botanico tra i più amati in Friuli Venezia Giulia, chiude. La chiusura è temporanea, in quanto il Servizio biodiversità della Regione è al lavoro per assicurare la continuità del servizio in attesa che, nel periodo autunnale, venga istituito un nuovo bando di gara per.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Fiumicino, vertice Regione–Comune: verso la proroga al 1° luglio del nuovo bando TplL’incontro ha confermato la volontà comune di trasformare il sistema dei trasporti in un servizio sempre più moderno, partendo dal consolidamento... Nuovo direttore del Museo Madre, la Regione proroga il bando: c’è tempo fino al 15 maggioProroga al 15 maggio 2026 per il bando della Fondazione Donnaregina: cambia la commissione su indicazione della Regione Campania.