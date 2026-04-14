Tir fermi in Sicilia e rischio scaffali vuoti nei supermercati Schifani convoca gli autostrasportatori
In Sicilia, i tir sono fermi nelle aree di sosta e i supermercati rischiano di rimanere senza merce entro pochi giorni. Il presidente del Senato ha convocato gli autotrasportatori per cercare di risolvere la situazione. Attualmente, i negozi hanno una scorta di circa tre o quattro giorni di prodotti, ma se non si trova una soluzione, gli scaffali potrebbero restare vuoti. La questione riguarda la carenza di mezzi di trasporto e le conseguenti ripercussioni sulla distribuzione.
"I supermercati hanno un'autonomia di tre quattro-giorni, dopo, se non sarà trovata una soluzione, gli scaffali resteranno vuoti". Il segretario del Comitato trasportatori siciliani, Salvatore Bella, non usa giri di parole. "Rimarremo a casa a oltranza sino a quando non ci saranno date delle.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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