Tir fermi in Sicilia e rischio scaffali vuoti nei supermercati Schifani convoca gli autostrasportatori

In Sicilia, i tir sono fermi nelle aree di sosta e i supermercati rischiano di rimanere senza merce entro pochi giorni. Il presidente del Senato ha convocato gli autotrasportatori per cercare di risolvere la situazione. Attualmente, i negozi hanno una scorta di circa tre o quattro giorni di prodotti, ma se non si trova una soluzione, gli scaffali potrebbero restare vuoti. La questione riguarda la carenza di mezzi di trasporto e le conseguenti ripercussioni sulla distribuzione.