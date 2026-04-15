I deputati dei partiti di maggioranza hanno presentato una proposta che prevede la riduzione del 50% delle accise sui carburanti per i consumatori di Sicilia e Sardegna nel 2026. La misura si aggiunge a un taglio temporaneo già previsto dal Governo e include anche l’introduzione di un obbligo per le raffinerie presenti nelle due isole. La proposta è attualmente in fase di discussione in Parlamento.

Dimezzare le accise per i consumatori finali di Sicilia e Sardegna nell’anno 2026, che si cumulano al taglio temporaneo predisposto dal Governo, e introdurre un obbligo per le raffinerie insulari di riservare quote di prodotto ad aeroporti e porti locali. Sono queste le proposte avanzate dal Partito Democratico in un emendamento a firma dei senatori Antonio Nicita e Marco Meloni per contrastare l’aumento dei prezzi. La proposta è stata avanzata durante la discussione del decreto carburante in commissione al Senato dai senatori dem Nicita e Meloni, eletti rispettivamente in Sicilia e Sardegna e componenti della Bicamerale Insularità. L’idea è quella di inserire all’interno del decreto legge sui prezzi petroliferi un emendamento che tagli le accise.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Caro carburanti, i dem propongono di dimezzare le accise in Sicilia e Sardegna

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