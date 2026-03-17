caro carburanti cosa sono e come funzionano le accise mobili

Con l’aumento dei prezzi di benzina e gasolio dovuto alla crisi energetica, si torna a discutere delle accise mobili, un sistema fiscale introdotto nel 2008 e modificato nel 2023 dal governo. Le accise sono tasse applicate sui carburanti e variano nel tempo grazie a un meccanismo chiamato “mobili”. Questi strumenti fiscali influenzano il costo finale dei carburanti che vengono venduti ai consumatori.

Con l’ aumento dei prezzi di benzina e gasolio causato dall’attuale crisi energetica, si torna a parlare di accise mobili, un meccanismo introdotto con la legge finanziaria 2008 e successivamente riformato dal governo Meloni nel 2023. Per capire cosa sono, occorre ricordare che i prezzi dei carburanti sono gravati da una doppia tassazione: le accise, imposte calcolate in misura fissa per unità di prodotto, e non in percentuale sul prezzo, e l ‘Iva, applicata al 22 per cento sull’intero prezzo comprensivo già delle accise stesse (un meccanismo spesso criticato che viene definito di “tassa sulla tassa”). Quando il prezzo del greggio sale, va da sé che lo Stato incassa più Iva, essendo quest’ultima una percentuale il cui valore aumenta all’aumentare del prezzo su cui viene calcolata. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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