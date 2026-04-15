Caro carburanti Capalbio introduce lo smart working per i dipendenti comunali

A causa dell’aumento dei prezzi dei carburanti, alcuni comuni meno accessibili stanno adottando nuove strategie per i propri dipendenti. Tra queste, c’è l’introduzione dello smart working, come nel caso di un comune della provincia di Grosseto, che ha deciso di permettere ai propri dipendenti comunali di lavorare da remoto. La misura mira a ridurre gli spostamenti e i costi legati ai carburanti, in un momento di crescente preoccupazione per i rincari energetici.

Grosseto, 15 aprile 2026 – Il caro carburanti spinge i comuni meno facilmente raggiungibili a prendere delle misure. Ecco che i dipendenti del c omune di Capalbio (Grosseto), il cui percorso quotidiano casa-lavoro è pari o superiore a 45 km giornalieri tra andata e ritorno, potranno lavorare in smart working una volta alla settimana. La giunta comunale ha approvato una delibera a sostegno dei dipendenti al fine di mitigare l'impatto economico derivante dal rincaro dei costi dei carburanti e dell'energia, a seguito della chiusura dello stretto di Hormuz e della guerra in Medio Oriente. «Vogliamo essere vicini ai nostri dipendenti e alle loro famiglie - sottolinea il sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini -.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caro carburanti, Capalbio introduce lo smart working per i dipendenti comunali Notizie correlate Caro carburanti e stipendi fermi, la FP CGIL chiede più smart working per i dipendenti degli Enti Locali in CiociariaUn intervento tempestivo per alleggerire il peso della crisi economica sulle spalle dei dipendenti pubblici. Caro-benzina: chiesto lo Smart Working per i dipendenti delle Funzioni LocaliPetillo (UGL Autonomie): "Caro - benzina insostenibile, lo Smart Working è l'unico scudo per i dipendenti locali. Altri aggiornamenti Caro carburanti: scatta lo smart working per i dipendenti del ComuneIl Comune di Capalbio, in provincia di Grosseto, lancia lo smart working per i dipendenti contro il caro carburanti ... grossetonotizie.com Al via il taglio delle accise per 20 giorni contro il caro carburanteIntrodotto un taglio di 25 centesimi al litro con l’obiettivo di riportare i prezzi di benzina e gasolio sotto 1,90. Rafforzate anche le sanzioni per chi specula. Per aiutare i cittadini alle prese ... lettera43.it