Un rappresentante sindacale ha richiesto l’adozione dello Smart Working per i dipendenti delle Funzioni Locali, evidenziando come il costo elevato della benzina renda difficile il loro spostamento quotidiano. La proposta mira a ridurre le spese di trasporto e a garantire condizioni di lavoro più sostenibili per il personale coinvolto. La richiesta è stata avanzata in una nota ufficiale indirizzata alle autorità competenti.

Petillo (UGL Autonomie): "Caro - benzina insostenibile, lo Smart Working è l'unico scudo per i dipendenti locali. Il Ministro Zangrillo fermi l'ostruzionismo degli Enti." La Segreteria Nazionale di UGL Autonomie Scrive al Ministro Zangrillo e lancia un grido d'allarme per la condizione dei lavoratori degli Enti Locali, oggi schiacciati da una morsa economica senza precedenti. La crisi energetica, alimentata dalle tensioni internazionali nello Stretto di Hormuz, ha fatto schizzare i prezzi di benzina e gasolio a livelli critici. Per i dipendenti delle Funzioni Locali, che già percepiscono gli stipendi più bassi della Pubblica Amministrazione, la situazione è diventata drammatica. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Caro-benzina: chiesto lo Smart Working per i dipendenti delle Funzioni Locali

Caro carburanti e stipendi fermi, la FP CGIL chiede più smart working per i dipendenti degli Enti Locali in CiociariaUn intervento tempestivo per alleggerire il peso della crisi economica sulle spalle dei dipendenti pubblici.

Caro benzina: a Reggio Emilia spingono per lo smart workingA Reggio Emilia, l’impennata dei costi del carburante spinge i lavoratori e i sindacati a richiedere un ritorno massiccio allo smart working per...

Temi più discussi: Smart working nella PA: la richiesta della Cgil contro il caro carburanti; Smart working, un’occasione per risparmiare e innovare; Piano per razionare l'energia, torneranno le targhe alterne con più smart working? Le spinte Ue, il governo al lavoro a un piano di emergenza; Mercoledì festivo, smart working obbligatorio e settimana di 4 giorni: chi si sta attrezzando contro la crisi energetica.

Il caro carburanti spinge lo smart working. VIDEOREGGIO EMILIA – Un lavoratore dipendente tipo che percorre 40 km al giorno tra casa e lavoro, tra andata e ritorno, con un’auto diesel di piccola cilindrata con i costi attuali del carburante spende c ... reggionline.com

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Dalle targhe alterne allo smart working forzato: il piano di emergenza per la guerra in Iran rievoca i tempi di Aldo Moro. Con la maggioranza divisa e le casse vuote, la Premier cerca la sponda delle opposizioni per evitare il declino precoce. Ma il "cerchio di fu - facebook.com facebook

Categorie e sindacati veneti spingono sullo smart working: «Più produttività e libertà di scelta ai lavoratori» x.com