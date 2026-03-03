Un automobilista si è trovato davanti a file ai distributori di carburante, chiedendo se ci fosse stato un aumento dei prezzi. La scena, immortalata in una foto, mostra la lunga attesa di chi cerca di fare rifornimento, mentre alcuni distributori registrano un incremento nelle richieste e nelle code. La situazione si verifica in un momento di tensione legata a questioni di guerra e approvvigionamento.

"Ma aumenta il carburante?". Un automobilista che era andato semplicemente a fare benzina, vedendo la scena che poi ha immortalato in foto, si rivolge al cronista. Non resta che rispondere che, sì, la prospettiva è di aumento. Ma c'è fila al distributore (siamo a Martina Franca)? "Si" risponde l'automobilista. Qualche altra fila segnalata, qua e là, nel territorio in provincia. C'è da supporre anche altrove. E il prezzo? "1,759." E ieri? "1,689." La guerra, che fa principalmente paura per altro, preoccupa anche per gli aumenti. . 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Guerra, carburante e aumenti: c’è chi si attrezza Segnalate file ai primi distributori

