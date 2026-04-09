Carlos Alcaraz ha lasciato un set ad Etcheverry e ha trascorso più tempo in campo rispetto a Jannik Sinner durante il loro incontro a Montecarlo. Sinner ha avuto bisogno di tre set per superare il ceco Machá?, con il punteggio di 6-1, 6-7(3), 6-3, mentre Alcaraz ha superato il suo avversario in modo più rapido. Entrambi i giocatori sono ancora in corsa per i quarti di finale del torneo.

Prosegue, in un certo senso a braccetto, il percorso di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L’azzurro ha faticato più del previsto per piegare la resistenza del ceco Tomáš Machá? e approdare ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo: successo in tre set con il punteggio di 6-1 6-7(3) 6-3. Anche Alcaraz è stato costretto a consumare più energie del previsto contro il tignoso argentino Tomás Martín Etcheverry (n. 30 del ranking). Il numero uno del mondo si è imposto 6-1 4-6 6-3 dopo 2 ore e 24 minuti di gioco, restando dunque in campo qualche minuti in più di Sinner. Una partita in cui lo spagnolo, dopo aver dominato il primo set, ha accusato un evidente calo di attenzione, commettendo diversi errori e permettendo all’avversario di riequilibrare il confronto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Carlos Alcaraz lascia un set ad Etcheverry e resta in campo più di Sinner per accedere ai quarti a Montecarlo

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