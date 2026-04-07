Carlos Alcaraz si è qualificato per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, dopo aver battuto l’argentino Sebastian Baez con un punteggio di 6-1, 6-3. È il primo turno per il numero uno del mondo in questa edizione del torneo, e il campione in carica ha mostrato una buona prestazione. Alcaraz ha commentato che Sinner tornerà a essere numero uno, mentre lui dovrà difendere più punti rispetto al passato.

Carlos Alcaraz ha regolato senza troppi patemi d’animo l’argentino Sebastian Baez in occasione del suo debutto al Masters 1000 di Montecarlo, imponendosi con il punteggio di 6-1, 6-3 e qualificandosi così agli ottavi di finale del torneo di cui è campione in carica. Il fuoriclasse spagnolo se la dovrà ora vedere contro il vincente del confronto tra l’argentino Tomas Martin Etcheverry e il francese Terence Atmane, partendo con tutti i favori del pronostico sulla terra rossa del Principato. Il 22enne sta battagliando per conservare il suo status di numero 1 del mondo, che detiene dalla conclusione delle ATP Finals, andate in scena a metà novembre. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Carlos Alcaraz rassegnato: “Sinner tornerà numero 1 del mondo, io difendo più punti…”

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