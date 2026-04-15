Carenze igieniche e di sicurezza La polizia chiude per dieci giorni un locale in pieno centro storico

Una precedente ispezione ha riscontrato gravi carenze igieniche e di sicurezza in un ristorante situato nel centro storico di Ancona. In seguito ai controlli, le autorità hanno deciso di chiudere il locale per dieci giorni, a causa di irregolarità riscontrate durante un evento che si era svolto senza le necessarie autorizzazioni. La decisione mira a garantire il rispetto delle norme di sicurezza e igiene.

Dieci giorni di chiusura per un ristorante nel cuore di Ancona, tra irregolarità gravi e un evento organizzato senza autorizzazioni. Il provvedimento è stato eseguito dalla polizia su disposizione del questore Cesare Capocasa, con stop all’attività a partire da lunedì 13 aprile. Il locale, situato in via della Loggia, è quello che un tempo ospitava "Magiare e Bere Uomo Donna" e che oggi si presenta come "Rustica ristorante italiano-peruviano". Tutto nasce da un controllo effettuato il 29 marzo dalla squadra amministrativa della questura, insieme alla guardia di finanza e ai vigili del fuoco, dopo la segnalazione di una serata di intrattenimento non autorizzata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carenze igieniche e di sicurezza. La polizia chiude per dieci giorni un locale in pieno centro storico "Sedici spaccate in due mesi, 11 negli ultimi 30 giorni nel centro storico: avviare i servizi notturni della Polizia locale"Sedici spaccate in appena due mesi, undici delle quali nell’ultimo mese concentrate nel centro storico: un dato che fotografa una situazione di... Chiusi 4 ristoranti del centro storico di Bologna: gravi carenze sulla sicurezza e lavoro neroBologna, 22 gennaio 2026 - Sospesa l’attività di quattro ristoranti del centro storico.