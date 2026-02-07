Sedici spaccate in due mesi 11 negli ultimi 30 giorni nel centro storico | avviare i servizi notturni della Polizia locale

In due mesi, nel centro storico, sono state registrate sedici spaccate. Undici di queste sono avvenute nell’ultimo mese, tutte concentrate in una zona già segnata da problemi di sicurezza. La situazione preoccupa residenti e commercianti, che chiedono interventi più efficaci. Per questo, l’amministrazione ha deciso di avviare i servizi notturni della Polizia locale, sperando di arginare il fenomeno e riappropriarsi di uno spazio che ormai sembra sotto assedio.

Sedici spaccate in appena due mesi, undici delle quali nell’ultimo mese concentrate nel centro storico: un dato che fotografa una situazione di evidente criticità e che richiede risposte concrete e strutturate. Un fenomeno che sta alimentando preoccupazione tra commercianti, residenti e operatori.🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su Polizia locale Due agenti della Polizia Locale in più per pattugliare il centro storico di Sassuolo Targhe polacche e bulgare nel napoletano, 30 veicoli sequestrati negli ultimi mesi Negli ultimi mesi, la Polizia Metropolitana di Napoli, sotto la guida del Comandante Lucia Rea, ha sequestrato 30 veicoli con targhe polacche e bulgare, nel quadro di un’azione mirata a contrastare l’uso illecito di targhe straniere sul territorio. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ho cominciato a scendere in piazza a sedici anni, Jugoslavia, Tangentopoli, la Pantera. Il primo giorno dei diciott'anni, che era anche il mio ultimo giorno di scuola, mi ritrovai i fascisti che mi aspettavano fuori dal cancello. Avevamo fatto un giornalino in cui facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.