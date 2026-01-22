Il Nucleo Ispettorato del Lavoro dei carabinieri ha chiuso temporaneamente quattro ristoranti nel centro di Bologna a seguito di controlli che hanno evidenziato gravi irregolarità relative alla sicurezza e al lavoro nero. L’intervento rientra nelle attività di vigilanza volte a garantire il rispetto delle normative vigenti e a tutelare i diritti dei lavoratori. La situazione evidenzia l’importanza di controlli costanti nel settore della ristorazione.

Bologna, 22 gennaio 2026 - Sospesa l’attività di quattro ristoranti del centro storico. È l’esito dei controlli dei carabinieri del Nil (Nucleo Ispettorato del Lavoro) finalizzati al contrasto del lavoro nero e alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nei giorni scorsi, i militari del Nil, con il supporto del Comando Provinciale dell’Arma, hanno intensificato le ispezioni nei principali settori produttivi. Le verifiche hanno consentito di individuare numerose irregolarità, tra cui lavoratori impiegati ‘in nero’ e gravi carenze in materia di sicurezza. Nel settore della ristorazione, i carabinieri hanno effettuato quattro ispezioni presso altrettanti esercizi, accertando l’impiego di 5 lavoratori in nero e privi della preventiva comunicazione di assunzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chiusi 4 ristoranti del centro storico di Bologna: gravi carenze sulla sicurezza e lavoro nero

