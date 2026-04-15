Carenza di personale ATA in una scuola di Pordenone | chiusi i bagni per mancanza di sorveglianza
In una scuola di Pordenone, i bagni sono stati chiusi a causa della mancanza di personale ATA in grado di sorvegliarli. La carenza di collaboratori scolastici si riflette direttamente sulle attività quotidiane dell’istituto, con ripercussioni sulla gestione degli spazi e sulla sicurezza degli studenti. La situazione evidenzia come la carenza di personale abbia effetti pratici e immediati sull’organizzazione scolastica.
La carenza cronica di collaboratori scolastici continua a produrre conseguenze concrete sulla quotidianità degli istituti del Friuli occidentale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Carenza di organico della polizia municipale, Cisl Fp: "Difficile assicurare una sorveglianza attiva"Il segretario generale Franco Della Rocca: "Una situazione che non pesa solo sugli operatori, costretti a lavorare in condizioni di forte pressione,...
Scontro a scuola con la preside, al "Romanazzi" di Bari sciopero di docenti e personale AtaQuesta mattina il personale Ata e il corpo docente dell’istituto “Giulio Cesare - Romanazzi” di Bari non entreranno a scuola: dalle 8 alle 12...