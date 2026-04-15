Carenza di personale ATA in una scuola di Pordenone | chiusi i bagni per mancanza di sorveglianza

In una scuola di Pordenone, i bagni sono stati chiusi a causa della mancanza di personale ATA in grado di sorvegliarli. La carenza di collaboratori scolastici si riflette direttamente sulle attività quotidiane dell’istituto, con ripercussioni sulla gestione degli spazi e sulla sicurezza degli studenti. La situazione evidenzia come la carenza di personale abbia effetti pratici e immediati sull’organizzazione scolastica.