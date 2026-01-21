Carenza di organico della polizia municipale Cisl Fp | Difficile assicurare una sorveglianza attiva

La festa di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, è un momento di riconoscimento per il lavoro degli agenti. Tuttavia, evidenzia anche una problematica persistente: la grave carenza di organico nella polizia municipale. Questa situazione rende difficile garantire una sorveglianza efficace e costante sul territorio, compromettendo la sicurezza e il servizio alla comunità. Un’attenzione che necessita di interventi concreti per affrontare questa criticità.

Il segretario generale Franco Della Rocca: "Una situazione che non pesa solo sugli operatori, costretti a lavorare in condizioni di forte pressione, ma sull’intera cittadinanza" “A livello territoriale, la situazione appare particolarmente allarmante. A fronte di una dotazione organica che dovrebbe prevedere circa 6070 unità operative, gli agenti realmente idonei al servizio esterno sono poco più di 25, con una consistenza complessiva che non raggiunge nemmeno le 45 unità. Una carenza che incide pesantemente sulla possibilità di garantire un controllo efficace dell’intero territorio comunale”, prosegue.🔗 Leggi su Casertanews.it

Carceri, carenza di organico tra polizia penitenziarie e infermieriNell'ambito delle condizioni delle carceri italiane, si è svolto un incontro tra Samuele Ciambriello, Garante delle persone private della libertà, e il direttore sanitario del carcere 'Francesco Uccella' di Santa Maria Capua Vetere.

